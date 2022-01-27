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Ґвалтували і знімали на відео: киянин разом зі співмешканкою розбещував її рідних дітей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ґвалтували і знімали на відео: киянин разом зі співмешканкою розбещував її рідних дітей

У Києві затримали 33-річну жінку, яка роками розбещувала і ґвалтувала двох своїх малолітніх дітей, а процес знімала на телефон. Заборонені ролики її рідного сина і доньки допомагав продавати її співмешканець.

Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Експлуатувати братика та сестричку батьки почали ще у 2018 році.

Матір заперечує вину

Поліція залучила бійців полку спецпризначення для затримання 33-річної жінки та її співмешканця. Жоден із них не чинив супротиву, однак матір дітей спростовувала будь-яку причетність до розбещення власних дітей.

– Я такого не пам’ятаю… Взагалі такого не було. Ну, на фотографіях зображена я, але дітей я точно не…, – виправдовувалася жінка.

Слідство встановило, що 13-річні хлопчик та дівчинка систематично “знімалися” у дитячій порнографії. На деяких відео та світлинах разом із ними позували і горе-батьки.

– Створений платний контент складався із серії фото та відеоматеріалів з ознаками дитячої порнографії, – зауважили в поліції.

Інформація про те, що дана родина за гроші розповсюджує дитяче порно, до Нацполіції надійшла не від сусідів або знайомих, а від правоохоронних органів Австралії у межах міжнародного співробітництва.

Серед вилучених доказів – відеофайли, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерна техніка та особисті речі матері й вітчима постраждалих дітей.

Виправдання вітчима

На момент затримання співмешканець горе-матері поводився схвильовано і намагався заховати обличчя руками. У відповідь на запитання, для чого ним був організований секс-бізнес за участю дітей своєї цивільної дружини, він заявив, що хотів у такий спосіб закрити усі свої борги.

Про яку суму йдеться та хто виступає у ролі позичальника, він пояснювати відмовився.

– Я знав, що це неправильно, що це дуже погано… Ну, були від однієї людини погрози, і… Я хоча і працюю, але фінансів не вистачало. Іра (мати дітей. – Ред.) відмовлялася, дуже довго не хотіла, а та людина наполягала, говорила: якщо хочеш розрахуватися з вашими боргами, то зніми те, зніми це. Щоб хоч якось викрутитись, пішли на це, – зізнався чоловік.

Підозрюваний категорично заперечив те, що ґвалтував свою 13-річну падчерку. Аби отримати гроші за заборонені ролики, він лише імітував статевий акт.

Прощання з дітьми

Під час затримання матір стояла на колінах перед сином та донькою, заспокоюючи їх. Перелякані великою кількістю правоохоронців у будинку, братик і сестричка не переставали плакати.

– Я обіцяю, що я вас скоро заберу. Ми поїдемо далеко-далеко, і більше не будемо жити з ним (з вітчимом. – Ред.), чесно! Я вас скоро заберу, зайчики, скоро, – сказала жінка на прощання.

Після того, як її разом зі співмешканцем повезли до відділку, дітей забрали соцслужби. Зараз із ними працюють психологи.

Що кажуть у поліції

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.301-1 (Виготовлення і збут дитячої порнографії) КК України, однак остаточна правова кваліфікація буде надана під час досудового розслідування.

Цілком можливо, що горе-співмешканцям буде інкриміновано зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення та проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх.

За санкцією найтяжчої статті їм обом може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Факти ICTV
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