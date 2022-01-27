Ґвалтували і знімали на відео: киянин разом зі співмешканкою розбещував її рідних дітей

У Києві затримали 33-річну жінку, яка роками розбещувала і ґвалтувала двох своїх малолітніх дітей, а процес знімала на телефон. Заборонені ролики її рідного сина і доньки допомагав продавати її співмешканець.

Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Експлуатувати братика та сестричку батьки почали ще у 2018 році.

Матір заперечує вину

Поліція залучила бійців полку спецпризначення для затримання 33-річної жінки та її співмешканця. Жоден із них не чинив супротиву, однак матір дітей спростовувала будь-яку причетність до розбещення власних дітей.

– Я такого не пам’ятаю… Взагалі такого не було. Ну, на фотографіях зображена я, але дітей я точно не…, – виправдовувалася жінка.

Слідство встановило, що 13-річні хлопчик та дівчинка систематично “знімалися” у дитячій порнографії. На деяких відео та світлинах разом із ними позували і горе-батьки.

– Створений платний контент складався із серії фото та відеоматеріалів з ознаками дитячої порнографії, – зауважили в поліції.

Інформація про те, що дана родина за гроші розповсюджує дитяче порно, до Нацполіції надійшла не від сусідів або знайомих, а від правоохоронних органів Австралії у межах міжнародного співробітництва.

Серед вилучених доказів – відеофайли, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерна техніка та особисті речі матері й вітчима постраждалих дітей.

Виправдання вітчима

На момент затримання співмешканець горе-матері поводився схвильовано і намагався заховати обличчя руками. У відповідь на запитання, для чого ним був організований секс-бізнес за участю дітей своєї цивільної дружини, він заявив, що хотів у такий спосіб закрити усі свої борги.

Про яку суму йдеться та хто виступає у ролі позичальника, він пояснювати відмовився.

– Я знав, що це неправильно, що це дуже погано… Ну, були від однієї людини погрози, і… Я хоча і працюю, але фінансів не вистачало. Іра (мати дітей. – Ред.) відмовлялася, дуже довго не хотіла, а та людина наполягала, говорила: якщо хочеш розрахуватися з вашими боргами, то зніми те, зніми це. Щоб хоч якось викрутитись, пішли на це, – зізнався чоловік.

Підозрюваний категорично заперечив те, що ґвалтував свою 13-річну падчерку. Аби отримати гроші за заборонені ролики, він лише імітував статевий акт.

Прощання з дітьми

Під час затримання матір стояла на колінах перед сином та донькою, заспокоюючи їх. Перелякані великою кількістю правоохоронців у будинку, братик і сестричка не переставали плакати.

– Я обіцяю, що я вас скоро заберу. Ми поїдемо далеко-далеко, і більше не будемо жити з ним (з вітчимом. – Ред.), чесно! Я вас скоро заберу, зайчики, скоро, – сказала жінка на прощання.

Після того, як її разом зі співмешканцем повезли до відділку, дітей забрали соцслужби. Зараз із ними працюють психологи.

Що кажуть у поліції

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.301-1 (Виготовлення і збут дитячої порнографії) КК України, однак остаточна правова кваліфікація буде надана під час досудового розслідування.

Цілком можливо, що горе-співмешканцям буде інкриміновано зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення та проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх.

За санкцією найтяжчої статті їм обом може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі.