Міністерство внутрішніх справ просить у громадян України допомоги в пошуку 20-річного солдата Національної гвардії, який вночі 27 січня розстріляв караул військовослужбовців.

Звернення до українців озвучила речниця МВС Альона Матвєєва.

– Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваної особи, просимо повідомляти за номером 102, – закликала прессекретар Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, що о 03.40 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу Південмаш 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Стрілянина в Дніпрі сталась під час видачі зброї.

П’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранень.

У місті введено поліцейську операцію Сирена. По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії.