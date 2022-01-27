У Китаї 55-річний чоловік намагався вкоротити собі віку через сором, що його 29-річний син досі не одружився.
За інформацією місцевого видання KNews, 22 січня 55-річний чоловік передав записку охоронцям на залізничному вокзалі Шанхаю і сказав, що щойно прийняв велику дозу ліків. Після цього він знепритомнів на місці.
У записці, адресованій сину, чоловік написав, що “прожив ганебне життя”, оскільки, його син ще не створив сім’ю.
— У людей мого віку в селі вже є онуки. Але тобі 29 років, і ти нічого не досяг, — написав він.
Чоловіка вчасно доправили до лікарні та врятували. Цей випадок викликав обговорення в соціальних мережах через тиск на молодь у Китаї, щоб вони вчасно одружувалися.
У Китаї заведено одружуватися до виповнення 30 років. Нерідко батьки підштовхують своїх дітей до цього, влаштовуючи для них побачення наосліп.
Якщо молоді жінки не виходять заміж до 27 років, їх називають шен ну або залишеними жінками. У 2021 році у Китаї провели опитування, в якому майже половина молодих жінок заявили, що не мають намірів створювати сім’ю.
Що стосується молодих чоловіків, то вони змушені якнайшвидше створити сім’ю, тому що від них “очікують продовження сімейного роду”. В Національному університеті Сінгапуру експерти із соціології зазначають, що у Китаї шлюб також є маркером соціального дорослішання та особистого успіху.
Джерело: Insider