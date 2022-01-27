У Китаї 55-річний чоловік намагався вкоротити собі віку через сором, що його 29-річний син досі не одружився.

За інформацією місцевого видання KNews, 22 січня 55-річний чоловік передав записку охоронцям на залізничному вокзалі Шанхаю і сказав, що щойно прийняв велику дозу ліків. Після цього він знепритомнів на місці.

У записці, адресованій сину, чоловік написав, що “прожив ганебне життя”, оскільки, його син ще не створив сім’ю.

— У людей мого віку в селі вже є онуки. Але тобі 29 років, і ти нічого не досяг, — написав він.