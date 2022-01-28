У Міністерстві внутрішніх справ України створили спеціальну слідчу комісію, яка має встановити причини трагедії у Дніпрі. Вранці 27 січня 21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук застрелив п’ятьох людей та ще п’ятьох поранив.

Крім того, комісія повинна надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строковиками служби у Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.

– Створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Впродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок та надати пропозиції: що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому, – розповів очільник МВС Денис Монастирський.

За висновками слідчої комісії МВС ухвалять кадрові рішення щодо людей, які допустили виникнення цієї ситуації.

– На жаль, п’ятеро людей загинуло. Ще одна жінка, старший солдат Національної гвардії Жанна Шарова, перебуває у дуже тяжкому стані. Ще четверо військовослужбовців та одна цивільна особа – у лікарні, – зазначив міністр.

Стрілянина у Дніпрі

Вранці 27 січня 21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв військовослужбовців Нацгвардії України з автомата Калашникова.

Після нападу на військовій частині, яка розташована на території заводу Південмаш, він втік разом зі зброєю та додатковими магазинами для АК-47.

Чоловіка затримали правоохоронці через декілька годин після нападу. Йому повідомили про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.