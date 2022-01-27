Під Дніпром виявили 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова, які залишив Артемій Рябчук, що підозрюється у розстрілі нацгвардійців на Південмаші.

Як повідомили правоохоронці, порожні магазини до автомата та інші речові докази знайшли в покинутій будівлі в місті Підгороднє.

– Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого, – йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації всі речові докази було скеровано до Державного бюро розслідувань.

Стрілянина на Південмаші

27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії України та солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ з автомата Калашникова.

В результаті стрілянини п’ятеро осіб загинули. Ще п’ятеро отримали поранення, їх шпиталізували.

Після розстрілу 20-річний Рябчук втік зі зброєю та додатковими магазинами для автомата. Наразі підозрюваного нацгвардійця затримали. Йому повідомили про підозру за трьома статтями КК України: ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів).

На трагедію вже відреагував і президент України Володимир Зеленський та очільник МВС Денис Монастирський. Міністр наказав створити комісію з вивчення обставин, які могли зумовити такі дії 21-річного військовослужбовця.