Напередодні ввечері у Києві молода жінка із малолітнім сином намагалася вистрибнути з 12 поверху. Поліціянти та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували матір та дитину.

Так, ввечері 26 січня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала вистрибнути із балкона разом із дитиною.

Понад годину поліціянти розмовляли із матір’ю хлопчика, а в цей час рятувальники зайшли до квартири поверхом вище, щоб завадити жінці.

Потім бійці ДСНС виламали вхідні двері квартири жінки, правоохоронці швидко затягли її до квартири, хлопчика передали лікарям. Наразі його життю нічого не загрожує.

– З моменту надходження виклику я телефоном розмовляв з жінкою, щоб у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відвертав увагу жінку різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу, – розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.

За його словами, правоохоронці як потрапили до квартири витягли жінку з балкона, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки він був дуже наляканий діями матері. Дитину передали бабусі.

32-річну уродженку Кропивницького затримали.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.