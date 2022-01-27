Стрілянина у Дніпрі

27 січня о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш) у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Від дій зловмисника загинули четверо військових та контролер КПП. Ще п’ятьох поранених госпіталізували до лікарні.

Затримали зловмисника через шість годин в Підгородньому Дніпропетровської області.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про трагічну подію в Дніпрі на цей час.

Перші повідомлення

Повідомлення про стрілянину в Дніпрі в Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили о 07.38.

Правоохоронці надали фото Артемія Рябчука, який втік із місця події, та попросили всіх, кому відома інформація про місце його перебування, повідомляти на спецлінію 102.

Згодом до поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб.

Крім того, в мережі з’явилося відео, як хлопець на дорозі зупиняє автомобіль.

Щоб знайти втікача, у місті ввели поліцейську операцію Сирена. До пошуків залучили всі служби поліції, а на місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії, генерал-полковник Микола Балан.

Інформація про Артемія Рябчука

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що 21-річний солдат-строковик родом із Ізмаїлу Одеської області, виріс без батька.

Обов’язком військовослужбовця Національної гвардії України була охорона території заводу Південмаш.

Затримання стрілка

Затримали Артемія Рябчука о 09.29 в Підгородньому Дніпропетровської області.

Першим інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр МВС запевнив, що затриманий нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом, та подякував усім співробітникам поліції, хто чесно виконав свою роботу.

Як уточнив заступник директора ДБР у Полтаві Володимир Шило, Рябчук, маючи при собі автомат, сам попросив перехожу жінку зв’язатися з поліцією та повідомити про його місцезнаходження.

На оперативному відео видно, як військовий неспішно, посміхаючись правоохоронцям, розповів, як холоднокровно розстрілював своїх товаришів по службі та працівників Південмашу.

Першими хлопець вбив строковика та контрактника, потім – працівницю інженерно-технічних засобів охорони.

– Після цього зайшов до відкритого сейфу та забрав усі “ріжки”, які зміг покласти до рюкзака, – переповідав події ночі хлопець.

Потім на його шляху трапилася працівниця будівлі керівництва заводу.

– Жінка мене не випускала. Я вистрілив їй у голову. Після цього відчинив одну з дверей виходу і почав палити по дверному замку. У мене нічого не вийшло. Я побродив по заводу, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути, – зазначив 21-річний солдат-строковик.

Що відомо про загиблих та поранених

Як повідомили в Нацгвардії, від дій військового загинули:

старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Національна гвардія України);

молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Національна гвардія України);

старший солдат Левківський Артем Володимирович (Національна гвардія України);

солдат Чернік Леонід Леонідович (Національна гвардія України);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП відомчої воєнізованої охорони).

Ще п’ятьох поранених госпіталізували. Чотирьох прооперували в лікарні Мечникова, ще одного відвезли до міської лікарні №16.

За словами генерального директора лікарні Сергія Риженка, характер поранень свідчить про те, що постраждалих розстрілювали з дуже близької відстані.

Здати кров для постраждалих, яких нині рятують лікарі, закликав навіть шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

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Реакція президента України

На трагедію в Дніпрі відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наказав, щоб близьким жертв стрілянини в Дніпрі 27 січня невідкладно надали всю необхідну допомогу.

– Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

Дії правоохоронних органів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наказав створити комісію з вивчення обставин, які могли зумовити такі дії 21-річного військовослужбовця.

– Будуть вивчені обставини, як Артем Рябчук проходив військово-медичну комісію та який був його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що спричинили трагедію, будуть зроблені висновки, зокрема кадрові, – зазначив міністр.

На переконання Дениса Монастирського, потрібно зробити ґрунтовний аналіз того, як у країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки, і що потрібно кардинально змінювати.

Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження.

Перше – за фактом умисного вбивства.

Друге – за фактом службової недбалості керівництва Національної гвардії.

Нині правоохоронці детально вивчають порядок організації служби та охорони Південного машинобудівного заводу, де сталася стрілянина, а також здійснять детальне розслідування умов, через які злочин став можливим.