Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана після стрілянини у Дніпрі, де 21-річний солдат-строковик Артемій Рябчук застрелив п’ятьох людей та ще п’ятьох поранив.

Документ про його звільнення з займаної посади оприлюднили на офіційному сайті Офісу президента. Указ затвердили 27 січня – у день, коли сталася трагедія.

– Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України, – йдеться у документі.

Глава держави призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Національної гвардії. Він обійматиме посаду, поки не призначать нового командувача НГУ.

Звільнення командувача Нацгвардії

Вранці 27 січня сталася стрілянина у Дніпрі, де 21-річний солдат-строковик Національної гвардії України розстріляв своїх товаришів по службі.

Напад відбувся на території підприємства Южмаш, звідки зловмисник незабаром втік. Стрілка затримали правоохоронці через декілька годин.

Балан заявив, що написав документ про відставку з посади командувача Нацгвардії та відсторонив місцеве командування на час проведення службової перевірки.