В Одесі під час демонтажу гуртожитку загинула одна людина, є постраждалі

В Одесі під час демонтажу будівлі постраждали троє робітників, один з них помер під час транспортування до лікарні.
Нещасний випадок стався, коли робітники намагались демонтувати колишній гуртожиток цементного заводу.
Під час надання допомоги надзвичайники транспортували з третього поверху будівлі одного з постраждалих, у якого виявили відкритий переломом кінцівки. Його передали працівникам швидкої медичної допомоги.
– На жаль, один з постраждалих помер у кареті швидкої, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня у Запоріжжі стався вибух газу на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку без подальшого займання. Під час НП одна особа загинула, двоє постраждали. З під’їзду зруйнованої будівлі евакуювали 15 мешканців.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС