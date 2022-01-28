В Одесі під час демонтажу будівлі постраждали троє робітників, один з них помер під час транспортування до лікарні.

Нещасний випадок стався, коли робітники намагались демонтувати колишній гуртожиток цементного заводу.

Під час надання допомоги надзвичайники транспортували з третього поверху будівлі одного з постраждалих, у якого виявили відкритий переломом кінцівки. Його передали працівникам швидкої медичної допомоги.

– На жаль, один з постраждалих помер у кареті швидкої, – йдеться у повідомленні.

В Одесі під час демонтажу гуртожитку загинула одна людина, є постраждалі / 4 фотографии

Нагадаємо, в ніч на 28 січня у Запоріжжі стався вибух газу на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку без подальшого займання. Під час НП одна особа загинула, двоє постраждали. З під’їзду зруйнованої будівлі евакуювали 15 мешканців.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС