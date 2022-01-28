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Вибух у житловому будинку Запоріжжя: є загиблий та двоє постраждалих

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вибух у житловому будинку Запоріжжя: є загиблий та двоє постраждалих

28 січня о 04.04 в Запоріжжі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку попередньо стався вибух газоповітряної суміші. Займання не сталося.

Із зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців. Одна особа загинула, двоє постраждали.

Попередньо пошкоджено сім квартир – вибух зруйнував несучі елементи в межах одного під’їзду.

На місці події працюють 29 рятувальників та залучено дев’ять одиниць техніки.

Нині ДСНС уточнює решту інформації.

Вибух у житловому будинку Запоріжжя: є загиблий та двоє постраждалих / 4 фотографии

Увечері 27 січня стався вибух газу на території приватного будинку в селі Чукалівка Івано-Франківської області.

Травмованого власника будинку госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Вибух стався в приміщенні літньої кухні. Господар у цей час перебував поряд.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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