Знайшли із зашморгом на шиї: у поліції розкрили деталі смерті боксера Вірчіса

Смерть колишнього українського боксера Володимира Вірчіса підтвердили в поліції Києва. Наразі його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

У пресслужбі зазначили, що за фактом смерті Вірчіса у Дніпровському районі розпочали кримінальне провадження.

— Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу, – йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.

У поліції зазначили, що зранку від місцевої мешканки надійшло повідомлення про зникнення чоловіка. Після упізнання нею загиблого було встановлено, що це колишній український боксер Володимир Вірчіс.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою самогубство.

Після звістки про смерть Володимира Вірчіса український блогер та журналіст Денис Казанський написав у Facebook, що за день до смерті Вірчіс приходив на суд до політика Владислава Мангера, який є обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк.

— Вірчис публічно вимагав у Мангера повернути борг, на що Мангер попросив Вірчиса “не влаштовувати сцен”. Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про “самогубство”. Ну як завжди…

Він зазначив, що у минулому Вірчиса та Мангера пов’язували дружні стосунки.

— Вірчис навіть заступався за Мангера, коли того заарештували. І ось так закінчилася ця дружба… Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина, – додав він.

Володимир Вірчіс на профі-ринзі виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, зокрема 21 – нокаутом. Мав титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі та інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Фото: Володимир Вірчіс