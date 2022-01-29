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Неможливо впізнати: у Києві чоловік з ножем спотворив обличчя своїй дівчині

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Неможливо впізнати: у Києві чоловік з ножем спотворив обличчя своїй дівчині

У Києві затримали чоловіка, який ножем розрізав своїй дівчині обличчя. Глибокі рани спричинили непоправне знівечення її зовнішності.

Інцидент стався вночі 28 січня в одній із квартир на вулиці Академіка Туполєва. Співмешканці гучно з’ясовували стосунки, і коли аргументи закінчилися, чоловік вирішив застосувати силу.

Він повалив жінку на підлогу та наніс їй щонайменше два ножові порізи по лівій щоці: після цього обличчя жінки почало сильно кровоточити.

Хто викликав швидку і скільки років постраждалій та її співмешканцю, у прокуратурі не уточнили. За попередньою інформацією, жінці знадобиться декілька операцій для відновлення здорового вигляду обличчя.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Наразі слідство триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Джерело: Прокуратура Києва

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