30 січня близько 05.30 поблизу села Тубільці Черкаського району легковий автомобіль врізався в дерево.
Унаслідок зіткнення чотири особи загинули.
Ще одну людину у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Держслужбі з надзвичайних ситуацій довелось залучити сімох рятувальників та дві одиниці техніки, щоб деблокувати людей із салону автомобіля.
На місце ДТП прибули одразу три бригади екстреної медичної допомоги.
24-річний водій легковика та ще троє його пасажирів – дівчина та два хлопці віком 20-25 років – загинули.
Ще одного хлопця в стані коми медики доправили до Черкаської обласної лікарні.
Як повідомили диспетчеру швидкої, водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався в дерева.
Від удару автомобіль із людьми всередині зім’яло.
Джерело: ДСНС, Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради
Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради