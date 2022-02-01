Чоловіка бив молотком, а жінку – ножем: подробиці вбивства подружжя у Василькові

У місті Васильків Київської області знайшли знайшли вбитим подружжя. До міста вони приїхали з Волині на власному мікроавтобусі, у якому і були тіла.

Мертва жінка лежала на підлозі біля переднього сидіння, а труп чоловіка хтось закидав дошками.

Уже протягом 10 років пара привозить у Васильків матеріали для підприємців, які займаються виготовленням меблів.

Коли поліцейські переглянули записи з камер спостереження, то з’ясували, що мікроавтобус із міста не виїжджав. Тому вони вирішили піти до цеху, яке подружжя планувало навідати останнім. Тамтешній мебляр спочатку переконував, що розрахувався за товар і пара поїхала. Але згодом відкрив страшну правду.

Він розповів, що у нього виник конфлікт із загиблим. За словами чоловіка, під час сварки він взяв молоток і бив власника мікроавтобуса по голові, поки той не впав на землю.

Але навіть після того, як нелюд жорстоко забив чоловіка молотком до смерті, він не заспокоївся і пішов до мікроавтобуса, в якому сиділа дружина жертви.

Мебляр не залишив їй жодного шансу на порятунок, нанісши кілька ударів ножем. Після скоєного він спробував позбутися трупів і заплутати слідчих. Чоловіка затягнув у фургон і закидав дошками, а його дружину так і лишив біля пасажирського сидіння.

Як з’ясувалося пізніше, на таке звірство мебляр пішов через борг у 6 тис. грн. Наразі 52-річному чоловіку загрожує найсуворіший вирок – довічне ув’язнення.