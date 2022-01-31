31 січня о 08.28 в селі Стримба Івано-Франківської області зіткнулися три автомобілі, після чого один із транспортних засобів загорівся.

Ліквідувавши пожежу, рятувальники виявили всередині автомобіля тіло чоловіка без ознак життя.

Щоб деблокувати його, представникам Держслужби з надзвичайних ситуацій області довелося розрізати конструкції авто.

Ще двох травмованих передали медикам ще до прибуття рятувальників.

Нині на місці ДТП працюють прцівники поліції, щоб встановити всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

В Івано-Франківській області зіткнулися три автомобілі. Один із водіїв згорів / 3 фотографии

Напередодні в Івано-Франківську також сталась ДТП за участі трьох автомобілів.

Там Renault Megane здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, після чого останній транспортний засіб відкинуло в будинок.

Унаслідок ДТП також частково пошкоджено припаркований автомобіль BMW.

Як повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела, водій Renault Megane, якого госпіталізували до реанімації у важкому стані, за кілька хвилин до аварії викрав машину й саме покидав місце крадіжки.