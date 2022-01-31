Знущався три години: іноземець зґвалтував дівчину у Києві

Поліція Києва заарештувала чоловіка, який зґвалтував 21-річну дівчину на Софіївській Борщагівці.

За словами очільника поліції Київської області Андрія Нєбітова, потерпіла разом із подругою познайомилася з чоловіком у нічному клубі.

Після танців вони вирішили продовжити вечірку у квартирі. У підсумку чоловік знущався над дівчиною протягом трьох годин.

Інформацію про зґвалтування дівчини в поліцію передав лікар із лікарні, до якої надійшла постраждала. Ґвалтівника затримали.

Ним виявився виходець із Камеруну, який перебував в Україні нелегально. Йому загрожує за злочин до п’яти років в’язниці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (Зґвалтування) КК України.