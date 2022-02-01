Бив трубою по голові: громадянина РФ засудили за замах на вбивство поліцейського

У Житомирі до десяти років в’язниці засудили громадянина Росії. 44-річного чоловіка визнали винним у скоєнні замаху на вбивство поліцейського.

Інцидент стався влітку 2019 року. До правоохоронців звернулася співмешканка росіянина, яка поскаржилася на домашнє насильство з боку чоловіка.

Поліцейський прибув на місце роботи жінки: вона є власницею одного із бутиків, розташованих в одному із ТЦ Житомира. Там разом із нею працював і горе-співмешканець, на якого жінка написала заяву.

Надаючи пояснення, 44-річний чоловік почав поводитися агресивно. Він схопив металеву трубу і завдав поліцейському серію ударів по голові та по спині.

– Навіть після інциденту підсудний переслідував потерпілого, маючи намір спричинити більше ударів та заподіяти правоохоронцю смерть, – йдеться у повідомленні.

З моменту затримання у серпні 2019 року громадянин Росії перебував під вартою.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 348 (Замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) КК України.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура