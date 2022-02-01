У курортному місті Приморськ на Запоріжжі з пожежі врятували дев’ятимісячного хлопчика. Поліцейські викликали пожежників і винесли малюка неушкодженим.

Інцидент стався вдень 31 січня у будинку на вулиці Вересневій. На момент пожежі з немовлям у квартирі перебувала його мати. Коли жінка відчула запах диму, горіла вже вся кухня.

Мати благала про допомогу: двоє братів-поліцейських врятували немовля з пожежі / 4 фотографии

– Я поклала дитину спати, пішла до сина в кімнату, сиділа поруч із ним. Він спав, і тут я почула, що камін почав дзижчати по-іншому. Почула запах диму, вибігла на кухню – а там уже все палає. Намагалася сама загасити, але нічого не вийшло, – розповіла жінка.

Від безвиході матір немовляти відкрила вікно і почала кликати на допомогу. В дворі будинку випадково опинились двоє працівників поліції, у яких був вихідний день після добового чергування.

– Поліцейські-рятівники – рідні брати. Старший Містюк Владислав проходить службу у відділенні поліції №1 (смт. Чернігівка) Бердянського районного відділу, а молодший Євген – у відділенні поліції №2 міста Приморська, – йдеться у повідомленні.

Один із братів-поліцейських зайшов до задимленої квартири, де в останній кімнаті розшукав маленького хлопчика, який все ще спав. Інший залишився у під’їзді та вчасно перекрив подачу газу.

Спільними зусиллями чоловіки не дали пожежі поширитися на усю квартиру. Внаслідок інциденту ані матір, ані її син не постраждали.