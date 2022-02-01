На Херсонщині чоловік отримав умовний термін за вбивство коханої: вирок переглянули

Прокуратура відстояла реальне покарання 32-річному чоловіку, який вбив свою співмешканку і намагався це приховати. 28-річну жінку знайшли повішеною у сараї, однак експертиза встановила зовсім іншу причину її смерті.

Інцидент стався у жовтні 2020 року у селищі Сиваське. Після завершення слідства суд визнав винним чоловіка за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) КК України і визначив йому умовну міру покарання.

Лише після втручання прокурорів суддя переглянув рішення та присудив чоловіку чотири роки в’язниці.

Історія вбивства

За даними слідства, того вечора між співмешканцями виник скандал. Обоє вони займалися господарськими справами у гаражі, коли жінці прийшло повідомлення від її знайомого.

Запідозривши свою кохану у зраді, чоловік не стримав емоцій і підняв на неї руку. Жінка впала і вдарилася головою об металеву деталь, після чого втратила свідомість.

Коли чоловік зрозумів, що вона померла, вирішив інсценувати самогубство. Він затягнув труп жінки до сараю і надягнув на її шию зашморг.

До поліції горе-співмешканець звернувся наступного ранку: він заявив, що вночі вдома не ночував, а на ранок знайшов свою співмешканку повішеною.

Після проведення судмедекспертизи слідчі зрозуміли, що чоловік збрехав: причиною смерті потерпілої було не удушення, а серйозне забиття головного мозку.

У скоєному 32-річний херсонець зізнався лише після повторного допиту. Він розповів усі подробиці, тому справу перекваліфікували зі ст. 115 (Умисне вбивство) на ст. 119 (Вбивство через необережність) КК України.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура