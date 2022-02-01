Не лише самогубство: у поліції назвали ймовірні версії смерті боксера Вірчіса

Поліція перевіряє дві можливі версії смерті відомого українського боксера Володимира Вірчіса. 28 січня випадкові перехожі знайшли його тіло у Дніпровському районі Києва.

Зокрема, йдеться про вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. Слідчі продовжують опитувати рідних, друзів та знайомих Володимира Вірчіса, а також усіх свідків та очевидців.

– Також перевіряється інформація про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання, – йдеться у повідомленні.

Кінцеве процесуальне рішення буде ухвалено вже після проведення всіх необхідних слідчих дій. Наразі кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України із позначкою Самогубство.

Смерть Володимира Вірчіса

Про те, що помер відомий український боксер Володимир Вірчис, стало відомо вранці 28 січня. Вночі поліції звернувся випадковий перехожий, який побачив чоловіка повішеним.

Вже вранці про зникнення чоловіка повідомила дружина Володимира Вірчиса, і після перевірки опису інформація підтвердилася.

Для встановлення точної причини смерті тіло загиблого вже направлено на судмедекспертизу. Окремо здійснюється перевірка усіх речових доказів, виявлених на місці, де знайшли боксера.

Фото: Володимир Вірчіс