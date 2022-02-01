У Черкаській області пенсіонера підозрюють у вбивстві 28-річного чоловіка, чий труп випадково знайшли у його будинку.

Інцидент стався наприкінці січня у селі Червона Слобода. За даними слідства, загиблий добре знав 61-річного чоловіка, і вони часто випивали удвох.

Під час одного із таких “застіль” між ними виник конфлікт, і щоб втихомирити гостя, пенсіонер вдарив його по голові тяжким предметом.

За результатами судмедекспертизи, 28-річний чоловік загинув того ж вечора. Його труп за декілька днів після цього випадково побачили сусіди, які навідалися до пенсіонера додому.

Не поділили чарку: під Черкасами пенсіонер до смерті забив 28-річного чоловіка / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

За попередніми даними, 61-річний чоловік не заперечував своєї причетності до побиття товариша.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Найближчим часом суд обере пенсіонеру запобіжний захід. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років. Досудове розслідування триває.