Ногою в обличчя заради розваги: у Києві розшукують чоловіка, який жорстоко побив двох жінок

У Києві одразу дві літні жінки постраждали внаслідок жорстокого нападу незнайомця. Чоловік з особливим цинізмом побив пенсіонерок і втік.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці. Оксану Леонідівну знайшли на снігу усю в крові: жінка ледве дихала, але залишалася у свідомості.

Швидку для пенсіонерки викликали випадкові перехожі. За словами сина постраждалої жінки, напад скоїв справжній маніяк.

– Зламана щелепа у двох місцях, масивна набряклість обличчя. Характер травм – це справді били ногою. Бив хвилини дві, з великого розмаху. Це псих, це хвора на голову людина, – розповів журналістам чоловік.

Друга бабуся внаслідок нападу незнайомця постраждала не менше, зараз вона також перебуває під наглядом медиків. Місцеві мешканці кажуть, що після того, що сталося бояться вийти на вулицю.

Встановлені не так давно камери вуличного спостереження давно відкрутили і вкрали, а цього разу вони дуже би знадобилися, аби розшукати маніяка.

– Чоловік підскочив до жінки і кілька разів наніс їй удари. Після чого через якийсь час на сусідній вулиці він знов напав ще на одну жінку, – підтвердили у поліції.

Вже з’ясовано, що зловмисник нападав на беззахисних літніх жінок зовсім не заради наживи, а скоріше заради розваги. Постраждалі підтвердили, що він навіть не намагався забрати у них мобільні телефони, гаманці чи коштовності.

Поки за життя літніх жінок продовжують боротися медики, поліція розшукує підозрюваного у їхньому цинічному побитті.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Лише за цією статтею маніяку світить три роки в’язниці. А якщо стан бідолашних жінок погіршиться – може опинитися за ґратами на всі вісім.