У селі під Житомиром затримали 19-річного хлопця, який розбив і пошкодив чотирнадцять могил на місцевому цвинтарі. Підозрюваний може відбутися штрафом або арештом на пів року.

Інцидент стався у новорічну ніч на кладовищі села Слобода-Селець. Місцеві мешканці звернулися до поліції, коли помітили зруйновані могили своїх рідних.

Приходив за цукерками: під Житомиром розшукали 19-річного вандала, який зруйнував 14 могил / 5 фотографий

Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що до злочину може бути причетний 19-річний місцевий мешканець. У скоєному хлопець зізнався, однак пояснити мотив своїх дій не зміг.

Поліцейським він розповів, що систематично приходив на кладовище, аби зібрати з могил солодощі. Чи був хлопець у стані сп’яніння під час наруги над могилами, не повідомляється.

Кримінальне провадження ч.1 ст. 297 (Наруга над місцем поховання) КК України.

Максимальна санкція статті – три роки позбавлення волі, однак підозрюваний, визнаючи свою вину, може отримати покарання у вигляді штрафу або арешту на шість місяців.

Фото: Факти Житомира