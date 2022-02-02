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Більше 50 ударів дошкою для прання: у Бердичеві жінку засудили за вбивство колишнього

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Більше 50 ударів дошкою для прання: у Бердичеві жінку засудили за вбивство колишнього

У Житомирській області до восьми років в’язниці засудили 43-річну жінку. Майже п’ять років тому вона з особливим цинізмом до смерті забила свого колишнього співмешканця.

Інцидент стався навесні 2016 року в одному із сіл Бердичівського району. Того дня жінка разом зі знайомими цілий день вживала алкогольні напої, і ближче до вечора була у стані сильного сп’яніння.

Під час розмови з друзями вона раптово дізналася, що колишній співмешканець зраджував їй, коли вони проживали разом. У пориві злості жінка побігла з дому знайомих прямо до чоловіка, щоб з’ясувати стосунки.

Її колишній співмешканець того вечора також був п’яний, тому відмовився пояснювати їй причини своїх минулих зрад. Розлючена жінка не стерпіла такого ставлення і накинулася на чоловіка з кулаками.

Коли постраждалий впав на підлогу, вона продовжила наносити удари усіма предметами, що бачила перед собою: дерев’яною палицею, каністрою і навіть дошкою для ручного прання.

Згодом судмедексперт встановив, що чоловік загинув внаслідок понад 50 важких травм голови, тулуба, рук та ніг.

Що вирішив суд

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Результати низки судово-психіатричних експертиз засвідчили, що підозрювана усвідомлювала свої дії та є осудною.

Враховуючи усі обставини, суд постановив жінці покарання у вигляді позбавлення волі терміном на вісім років.

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Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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