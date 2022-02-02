Під сміх друзів: 21-річний маріуполець заради хайпу в TikTok кинув з балкона сокиру

На Донеччині до відповідальності притягли 21-річного хлопця, який заради хайпу в інтернеті вирішив кинути з балкона сокиру. Він хотів, щоб відео стало вірусним і допомогло йому стати популярним.

Інцидент стався 1 лютого у Маріуполі у багатоповерхівці на проспекті Нахімова. Місцеві спільноти у соцмережах опублікували ролик, де хлопець під схвальні вигуки та сміх друзів кидає сокиру з балкону своєї квартири.

Ймовірно, він хотів потрапити в дерево, проте сокира пролетіла повз нього. На щастя, під вікнами на той момент нікого не було, тож обійшлося без жертв.

Встановивши будинок, де мешкає “інтернет-зірка”, правоохоронці затримали його за лічені хвилини. У розмові з поліцейськими хлопець зізнався, що таким чином хотів “пожартувати” і не планував заподіяти шкоди перехожим.

– Я викинув сокиру у вікно, щоб зняти відео в TikTok. Я розумію, що я неправий, і я дуже перепрошую, – заявив він.

Поліцейські склали на 21-річного хлопця адмінпротокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство). За скоєне йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адмінарешту.