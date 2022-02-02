Служба безпеки України та військові Збройних Сил затримали поблизу селища Катеринівка, що на Луганщині, бойовика терористичної організації “ЛНР”.

З даними правоохоронців, чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, бо розчарувався в ідеях “русского мира”.

Затриманим виявився мешканець Попаснянського району. Після відбування покарання у 2016 році він приєднався до бойовиків.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько Мальок та обіймав посаду стрілка, снайпера та гранатометника.

– Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини, – розповіли правоохоронці про зловмисника.

Під час своєї терористичної діяльності бойовика встигли нагородити нагрудним знаком НЗФ “Гвардія” і пам’ятним знаком “Солдат Слави”.

Сам затриманий пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.

Терористу повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Найближчим часом суд буде обирати бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ