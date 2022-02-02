У Кропивницькому сталася пожежа на другому поверсі багатоповерхівки. За попередньою інформацією, причиною загоряння міг бути вибух газу.

Інцидент стався 2 лютого близько 16.00 в одному із будинків поблизу РАЦСу, що на вулиці Попова.

Із полум’ям на другому поверсі боролися 28 рятувальників, було залучено сім одиниць спецтехніки ДСНС. Станом на 17.00 пожежу ліквідували. Відомо, що внаслідок загоряння постраждало 20 квартир, понад 70 вікон було вибито.

Сусіди чули звук вибуху: у Кропивницькому горіла багатоповерхівка, є жертви / 3 фотографии

Що відомо про постраждалих

Як повідомляють місцеві видання, 2 лютого поблизу під’їзду стояла машина газової служби і проводились роботи. Випадкові очевидці також запевнили, що чули звук вибуху.

Внаслідок пожежі загинув чоловік, який перебував у квартирі, де, ймовірно, і стався вибух. Двох дітей та працівника газової служби госпіталізували.

13-річна дівчинка із серйозними пошкодженнями перебуває в опіковому центрі обласної лікарні. 8-річну дівчинку довелося везти в реанімацію: медики констатували 30% опіків тіла дитини.

Зазначається, що мешканці постраждалого від пожежі будинку матимуть змогу відселитися. За попередньою інформацією, їх готові прийняти в одному із готелів Кропивницького.

Джерело: Гречка