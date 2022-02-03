Чотирьох із шести постраждалих у ДТП на трасі Львів – Краковець 3 лютого після надання амбулаторної допомоги відпустили з лікарні додому.

Про це повідомили в Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова.

За словами лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення Юрія Флиса, постраждалим – від 19 до 65 років.

Нині 35-річну жінку із відкритим переломом кісток носа госпіталізували до відділення отоларингології.

А жінка 1968 року народження перебуває на дообстеженні через підозру на відкритий перелом кісток черепа. Нині їй проводять комп’ютерну томографію.

– Решту пацієнтів із легкими травмами голови – забоями м’яких тканин обличчя – після амбулаторної допомоги відпустили додому, – зазначив Юрій Флис.

Нагадаємо, що ДТП на трасі Львів – Краковець сталась о 07.42 3 лютого. Там зіткнулися маршрутний автобус IZUZU сполученням Львів – Зелів та легковий автомобіль Skoda Octavia.

ДТП на трасі Львів – Краковець: у лікарні залишається двоє пасажирів автобуса / 3 фотографии

39-річний водій легковика загинув на місці. До лікарні госпіталізували шістьох осіб, які перебували в салоні автобуса.

Кількома годинами раніше сталась ДТП у Польщі за участі автобуса Івано-Франківськ – Варшава із 27 пасажирами в салоні.

Транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Кілька людей зазнали незначних порізів або легких травм. Медики надали їм допомогу на місці події.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Фото: ДСНС, Нацполіція