Чотирьох із шести постраждалих у ДТП на трасі Львів – Краковець 3 лютого після надання амбулаторної допомоги відпустили з лікарні додому.
Про це повідомили в Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова.
За словами лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення Юрія Флиса, постраждалим – від 19 до 65 років.
Нині 35-річну жінку із відкритим переломом кісток носа госпіталізували до відділення отоларингології.
А жінка 1968 року народження перебуває на дообстеженні через підозру на відкритий перелом кісток черепа. Нині їй проводять комп’ютерну томографію.
– Решту пацієнтів із легкими травмами голови – забоями м’яких тканин обличчя – після амбулаторної допомоги відпустили додому, – зазначив Юрій Флис.
Нагадаємо, що ДТП на трасі Львів – Краковець сталась о 07.42 3 лютого. Там зіткнулися маршрутний автобус IZUZU сполученням Львів – Зелів та легковий автомобіль Skoda Octavia.
39-річний водій легковика загинув на місці. До лікарні госпіталізували шістьох осіб, які перебували в салоні автобуса.
Кількома годинами раніше сталась ДТП у Польщі за участі автобуса Івано-Франківськ – Варшава із 27 пасажирами в салоні.
Транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся на бік.
Кілька людей зазнали незначних порізів або легких травм. Медики надали їм допомогу на місці події.
Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова
Фото: ДСНС, Нацполіція