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На Рівненщині зіткнулися потяг і вантажівка з причепом: постраждав машиніст

Валентина Летяк редакторка стрічки
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка

У місті Дубно Рівненської області вночі 3 лютого, близько 1.58, сталася ДТП за участі поїзда та вантажівки.

Зіткнення пасажирського потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ та вантажного автомобіля SCANIA з причепом сталося по вулиці Мостова на регульованому залізнично-автомобільному переїзді.

Унаслідок ДТП постраждав машиніст. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували чоловіка з понівеченого локомотиву потяга.

Лікарі вкололи постраждалому знеболювальне, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 м несли чоловіка до швидкої.

Зараз машиніст у лікарні, його стан оцінюють медики.

Внаслідок зіткнення пошкоджено локомотив та причіп вантажівки.

Постраждалих серед пасажирів потяга немає.

Обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Буковині зіткнулися потяг і вантажівка
На Рівненщині зіткнулися потяг і вантажівка з причепом: постраждав машиніст / 4 фотографии

Для ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучалось дві одиниці спецтехніки та 10 рятувальників.

А в сусідній Івано-Франківській області сьогодні вранці на дорозі неподалік обласного центру легковий автомобіль перекинувся у кювет.

Водія затиснуло у салоні, рятувальники деблокували його за допомогою спеціального інструменту та передали медикам.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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