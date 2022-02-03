На Рівненщині зіткнулися потяг і вантажівка з причепом: постраждав машиніст

У місті Дубно Рівненської області вночі 3 лютого, близько 1.58, сталася ДТП за участі поїзда та вантажівки.
Зіткнення пасажирського потяга сполученням Київ – Івано-Франківськ та вантажного автомобіля SCANIA з причепом сталося по вулиці Мостова на регульованому залізнично-автомобільному переїзді.
Унаслідок ДТП постраждав машиніст. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували чоловіка з понівеченого локомотиву потяга.
Лікарі вкололи постраждалому знеболювальне, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 м несли чоловіка до швидкої.
Зараз машиніст у лікарні, його стан оцінюють медики.
Внаслідок зіткнення пошкоджено локомотив та причіп вантажівки.
Постраждалих серед пасажирів потяга немає.
Обставини ДТП встановлюють працівники поліції.
Для ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучалось дві одиниці спецтехніки та 10 рятувальників.
А в сусідній Івано-Франківській області сьогодні вранці на дорозі неподалік обласного центру легковий автомобіль перекинувся у кювет.
Водія затиснуло у салоні, рятувальники деблокували його за допомогою спеціального інструменту та передали медикам.