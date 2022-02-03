На автодорозі Львів – Краковець у селі Рясне-Руське Львівського району зіткнулися маршрутний автобус IZUZU сполученням Львів – Зелів та легковий автомобіль Skoda Octavia.

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39-річний водій легковика загинув на місці. 47-річного водія автобуса та п’ятьох пасажирів із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07.42 3 лютого.

Загиблого із понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту деблокували працівники пожежно-рятувального відділення.

Також представники Держслужби з надзвичайних ситуацій відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню легкового автомобіля.

На трасі Львів – Краковець зіткнулися легковик та автобус. Є загиблий та травмовані / 4 фотографии

Загалом до ліквідації наслідків ДТП залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнення з автобусом сталося, коли водій Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху.

Причини та обставини події встановлюються. Вирішується також питання правової кваліфікації події.

Вирізати тіло загиблого водія за допомогою спецобладнання рятувальникам довелось і після ДТП в Івано-Франківській області 31 січня.

Того дня в селі Стримба зіткнулися одразу три автомобілі, після чого один із транспортних засобів загорівся.

До лікарні госпіталізували двох людей.

Джерело: ДСНС, Нацполіція

Фото: Ігор Зінкевич, ДСНС, Нацполіція