У Польщі автобус Івано-Франківськ – Варшава із 27 пасажирами в салоні з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Транспортний засіб продовжував пересуватися, ковзаючи на боку, доки за кілька метрів не вперся дахом у дерево.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21.10 в Кольонія-Седліщкі Люблінського воєводства.

Кілька людей зазнали незначних порізів або легких травм. Медики надали їм допомогу на місці події.

Як встановили спецслужби, автобус рухався в напрямку Любліна. За кермом перебував 57-річний громадянин України.

ДТП сталася, коли водій якоїсь миті не впорався з керуванням. На момент аварії чоловік був тверезим.

Під Любліном перекинувався автобус Івано-Франківськ – Варшава із 27 пасажирами / 5 фотографий

Одні з пасажирів їхали на роботу, інші – в аеропорт Варшави, звідки мали продовжити подорож. Їм надали альтернативний транспорт.

Нині правоохоронці встановлюють обставини та причини цієї події.

Нагадаємо, що о 07.42 3 лютого в селі Рясне-Руське Львівського району зіткнулися маршрутний автобус IZUZU сполученням Львів – Зелів та легковий автомобіль Skoda Octavia.

У ДТП на автодорозі Львів – Краковець 39-річний водій легковика загинув на місці. До лікарні госпіталізували 47-річного водія автобуса та п’ятьох пасажирів із травмами різного ступеня важкості.

Джерело: lublin112.pl

Фото: lublin112.pl