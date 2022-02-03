В Івано-Франківській області затримали 25-річного чоловіка, який планував вбивство своїх батьків. Спочатку він накинувся на них з ножем, після чого підпалив їхній спільний будинок.

Інцидент стався в ніч на 3 лютого в селі Старий Косів. За даними слідства, того вечора горе-син, будучи п’яним, влаштував вдома скандал.

Порізав матір і підпалив будинок: 25-річний прикарпатець намагався вбити своїх батьків / 5 фотографий

Коли батьки намагалися його втихомирити, чоловік схопив кухонний ніж і завдав своїй матері серію ударів. Намагаючись врятувати дружину, батько нападника не помітив, як той почав розкидати у кімнатах пляшки із легкозаймистою речовиною.

Вже за мить 25-річний чоловік підпалив будинок і вибіг на вулицю. На дивний шум серед ночі збіглися сусіди: саме вони допомогли подружжю врятуватися із полум’я та викликали рятувальників.

– Внаслідок пожежі повністю знищено домоволодіння, потерпілих батьків доставлено до медзакладу: у матері травми від ножових поранень, у батька – опіки тіла, – йдеться у повідомленні.

На момент прибуття правоохоронців горе-палій все ще перебував на своєму подвір’ї і втекти не намагався. Що стало причиною його дій, не повідомляється. Після проведення експертизи стало зрозуміло, що у чоловіка виявили 0,74 проміле.

Що кажуть у поліції

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Якщо під час слідства будуть встановлені додаткові обставини, кількість статей може збільшитися.

Найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.