Роздягнув і скинув з дамби: у Павлодарі 19-річний хлопець з другом пограбував незнайомця

У Дніпропетровській області затримали 19-річного хлопця, який разом із посібником скоїв жорстокий напад на вдвічі старшого чоловіка. Непритомного та пограбованого його скинули вниз із дамби.

Інцидент стався у новорічну ніч в Павлограді. 46-річний чоловік повертався зі святкування додому. В парку 1-го Травня біля пішохідного моста на нього з кулаками накинулися двоє незнайомців.

Від кількості ударів у голову чоловік втратив свідомість, і тоді 32-річний посібник юного грабіжника вийняв відібрав у жертви мобільний телефон, цінні речі та навіть верхній одяг.

Після цього нападники скинули непритомного чоловіка з дамби, а самі втекли із награбованим. На ранок постраждалого знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Життя 46-річного чоловіка вдалося врятувати.

На розшук цинічних грабіжників поліція витратила місяць: обох підозрюваних знайшли і затримали за місцем проживання. У них було вилучено речові докази – цінні речі постраждалого чоловіка.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Суд вже обрав 19-річному та 32-річному підозрюваному запобіжні заходи у вигляді тримання в СІЗО без права внесення застави.

Якщо вину чоловіків буде доведено, за скоєне їм загрожує від семи до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.