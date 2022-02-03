О 08.30 3 лютого в Кропивницькому продовжить роботу штаб із ліквідації надзвичайної ситуації після вибуху в житловому будинку, де загинула одна людина та ще троє травмовані.

Держслужба з надзвичайних ситуацій має надати свої висновки, щоб міська влада могла ухвалити необхідні рішення.

Мешканців будинку, чиї квартири постраждали внаслідок вибуху, відселили до місцевого готелю Турист, а управління торгівлі міськради забезпечило харчування.

Підрозділи ДСНС допомагають комунальним службам розбирати будівельні конструкції. Також на місці події розгорнуто пункт обігріву.

Держслужба з надзвичайних ситуацій залучила трьох психологів, щоб допомогти людям, що перебувають у шоковому стані та мають ознаки істерики, впоратись із травматичним досвідом.

Нагадаємо, що вибух у Кропивницькому стався о 15.59 2 лютого на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Один чоловік загинув. Ще трьох осіб, серед яких були дві неповнолітні дівчинки, госпіталізували до медичних закладів.

Вдалося врятували вісьмох осіб, ще 27 евакуювали. Пожежу, яку спричинив вибух, ліквідували за годину.

За попередніми даними, унаслідок вибуху вибиті шибки в 74 квартирах (пошкоджень зазнали квартири у п’яти дев’ятиповерхівках, пошкоджено перегородку між двома квартирами).

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Вибух у Кропивницькому: що відбувається на місці події зараз / 4 фотографии

Щоб підтримати правопорядок та зберегти майно громадян, на місці події чергують додаткові наряди поліції.

Комунальні служби надають людям матеріали для утеплення вікон та допомагають ліквідовувати наслідки руйнувань.

Станом на вечір 2 лютого по допомогу до міської влади звернулися мешканці 36 квартир.

Джерело: ДСНС, Нацполіція, Кропивницька міська рада

Фото: ДСНС, Нацполіція, Кропивницька міська рада