Забув у труні рукавички: мешканця Одещини засудили за наругу над могилою начальника

В Одеській області суд призначив умовне покарання чоловіку, який розкопав могилу свого колишнього начальника. Так він хотів переконатися, що той точно помер.

Інцидент стався на початку серпня 2020 року в Татарбунарах. Підсудний прийшов на місцеве кладовище вночі, щоб залишитися непоміченим. За допомогою лопати він розкопав могилу та, дійшовши до труни, розбив її верхню кришку.

Суддя зауважив, що чоловік поглумився над могилою свого колишнього начальника через неприязні стосунки в минулому.

– Побачивши обличчя покійного, він впевнився, чий це труп, та закопав могилу. В труні біля голови покійного він залишив гумові рукавички, які одягав, коли розкопував могилу, – йдеться у повідомленні.

Матір похованого чоловіка на суді заявила, що її син помер у липні 2020 року, і з того часу вона щодня приходила на кладовище. На початку серпня разом із невісткою жінка поїхала до Києва, і цим, ймовірно, скористався підсудний.

Наступного ранку після інциденту матері зателефонували з охорони кладовища і повідомили, що на могилі її сина розкидана земля та перевернуті вінки. Жінка терміново повернулася до Татарбунар і звернулася до правоохоронців.

– Поліцейські зробили ексгумацію, розкопали могилу та виявили, що кришка труни в області голови розбита, в труні насипана земля та лежали гумові рукавички жовтого кольору, – йдеться у повідомленні.

Підсудний чоловік повністю визнав свою вину та привселюдно попросив вибачення у родини померлого.

У рішенні суду також зазначено, що “розкопувач могил” вже був судимий за крадіжку із проникненням, а також перебуває на обліку у нарколога з діагнозом опійна наркоманія.

Чоловіка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою) КК України. Окрім двох років умовного покарання, йому також присудили виплатити майже 17 тис. грн за роботу експерта.

Джерело: ЄДРСР