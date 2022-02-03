У Херсонській області жорстоко вбили 38-річного чоловіка. Йому перерізав горло удвічі старший сусід, який мешкав неподалік.

Інцидент стався в одному із сіл Скадовського району. Чоловіка знайшли на подвір’ї без верхнього одягу, а поруч стояв припаркований автомобіль з відкритим багажником.

Коли на місце події прибула поліція, 66-річний сусід загиблого почав давати свідчення, плутаючись у версіях. Він не заперечував, що напередодні вбивства зайшов в гості до знайомого, де вони разом розпивали спиртне.

Забув заховати тіло в багажник: пенсіонер намагався уникнути покарання за вбивство сусіда / 3 фотографии

Далі чоловік вигадав історію, нібито під час застілля до будинку 38-річного чоловіка раптово забіг незнайомець з ножем і перерізав йому горло.

Переляканий сусід хотів врятувати господаря будинку, тому витягнув його на подвір’я і намагався покласти в багажник авто, аби доправити до лікарні.

Вже під час першочергових слідчих дій стало зрозуміло, що ця версія виявилася брехнею.

Горе-сусід власноруч убив молодшого приятеля, однак був занадто п’яний, аби позбутися доказів і заховати тіло. Про те, що на подвір’ї залишилося авто з відкритим багажником, він просто забув.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

66-річний чоловік вже отримав повідомлення про підозру, і невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Якщо вину горе-сусіда буде доведено, йому може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років за ґратами. Розслідування триває.