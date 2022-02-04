На дах бібліотеки: у Києві п’яний чоловік впав з балкона багатоповерхівки і залишився живим

У Києві 27-річний чоловік серед ночі впав з висоти п’ятого поверху і залишився живим. У важкому стані його госпіталізували.

Швидку для молодика викликала жінка, що випадково проходила повз будинок. Вигулюючи своїх собак, вона почула гучний удар.

– Він впав якраз з балкона з п’ятого поверху на дах бібліотеки, а звідти вже на землю. І з такою силою, що тіло вилетіло на проїзну частину, – розповіла сусідка.

У футболці і шортах чоловік лежав у калюжі крові і навіть не ворушився, лише тихо стогнав. Перелякані сусіди, що збіглися на звуки сирен швидкої та поліції, були переконані, що самогубець не виживе.

Що відомо про постраждалого

27-річний чоловік орендує квартиру у цьому будинку. Більшість своїх сусідів він “дістав” постійними гулянками.

– Він якийсь неблагополучний. Він чи то випивав, чи то він наркотою коловся, ну шось з ним було не так, – скаржаться мешканці будинку.

Того трагічного вечора у його квартирі також було шумно, і дехто з сусідів навіть вважає, що чоловіку “допомогли” вийти у вікно.

Однак вже наступного дня поліцейські з’ясували, що орендатор квартири вистрибнув сам. Чи була це випадковість, чи спланована спроба самогубства, наразі невідомо.

– Постраждалий відпочивав разом з друзями в квартирі. В якийсь момент він почав поводити себе неадекватно і зрештою вистрибнув із вікна. Медики госпіталізували його з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння – повідомили у поліції.

Найближчим часом інциденту буде надано правову оцінку. А от 27-річний чоловік із переламаними ногами та в суцільних гематомах залишається під наглядом медиків. За їхніми прогнозами, загрози життю пацієнта немає.