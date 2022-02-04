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Повис на балконі сусідки: у Хмельницькому 32-річного чоловіка врятували від самогубства

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Повис на балконі сусідки: у Хмельницькому 32-річного чоловіка врятували від самогубства

Патрульні Хмельницького врятували життя чоловіка, який хотів покінчити життя самогубством. Він вистрибнув з вікна сьомого поверху, але зачепився за мотузки для білизни.

Інцидент стався ввечері 3 лютого в одній із багатоповерхівок на Гречанах. До поліції зателефонував випадковий свідок, який побачив людину, що повисла на мотузках.

– Ми обійшли будинок і побачили особу на шостому поверсі, точніше, на мотузках, які сушать білизну. Потрібно було діяти негайно. Нам відразу відчинили двері до під’їзду, – розповів один із патрульних.

Знайшовши правильну квартиру, поліцейські розбудили жінку, яка навіть не підозрювала, що 32-річний сусід зверху повис на її балконі. Вона впустила чоловіків до себе у квартиру, щоб ті врятували самогубця.

– Поліція зайшла і сказала, що в мене за балконом на мотузках висить (чи сидить, я так і не зрозуміла) людина. Я показала, де балкон, – розповіла сусідка.

Патрульні потрапили на балкон, швидко відчинили вікно і спільними силами затягнули чоловіка всередину. Самогубець був схвильований, тому пояснити мотиви свого вчинку не зміг.

Коли на місце події прибула бригада швидкої допомоги, 32-річного хмельничанина передали медикам.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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