Тягнув за волосся по землі: на Харківщині чоловік отримав два роки за побиття сестри

У Харківській області перед судом постав 44-річний чоловік, який систематично знущався, бив та погрожував розправою рідній сестрі. Наступні два роки він проведе за ґратами.

Інцидент стався в одному із сіл Лозівського району. Жінка дозволила брату пожити у своєму будинку, оскільки той не мав ні власного житла, ні роботи.

Чоловік не хотів “терпіти” постійні докори сестри через відсутність заробітку та зловживання алкоголем, тому часто знущався над нею. За даними слідства, він неодноразово бив жінку і погрожував розправою, якщо вона вижене його з дому.

У вересні минулого року, під час чергового скандалу, п’яний чоловік знову почав бити сестру, і вона без верхнього одягу вибігла з будинку.

Брат наздогнав її, повалив на землю і продовжив наносити удари ногами. Після цього він проволік жінку за волосся декілька метрів по землі. Тієї ночі вона залишилася ночувати на вулиці, оскільки боялася зайти до власного будинку.

Що вирішив суд

Кримінальне провадження було вікрито за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України.

Незважаючи на те, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт, прокурор наполіг на максимальному покаранні.

Суд визнав 44-річного чоловіка винним і присудив йому два роки в’язниці. Наразі вирок не набрав чинності, оскільки не сплинув час апеляційного оскарження.

Джерело: Харківська обласна прокуратура