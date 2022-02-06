Через “інший колір шкіри”: у Запоріжжі засудили чоловіка, який продав немовля за $7 тис.

У Запоріжжі перед судом постав чоловік, який продав новонароджену дитину своєї дружини. Доньку горе-подружжя оцінило у $7 тис.

Інцидент стався навесні 2017 року, однак вирок у справі було винесено лише зараз. Орджонікідзевського райсуд міста визнав чоловіка винним і присудив йому п’ять років в’язниці, замінивши його на три роки випробувального терміну.

Немовля на продаж

За даними слідства, підсудний разом зі своєю тоді ще вагітною дружиною вирішили продати свою дитину відразу після її народження.

Переговори із ймовірними покупцями вони вели у російській соцмережі Вконтакте. Причиною відмови від дитини стало те, що вона могла народитися нібито з іншим кольором шкіри.

Ймовірно, йдеться про те, що жінка могла зраджувати своєму чоловікові і не хотіла виховувати дитину не від нього.

Коли горе-подружжя знайшло “майбутню матір” для немовляти, вони зустрілися і обговорили усі подробиці. Жінка погодилася заплатити $7 тис. за дівчинку, яка мала от-от народитися.

Батьки планували витратити ці гроші на новий будинок, і в такий спосіб хотіли вирішити своє квартирне питання.

Поліція викрила злочин

Після народження здорової дівчинки і матір, і ймовірний батько передали її жінці. Цей факт на суді підтвердив і акушер, який брав участь у пологах.

Одразу після цього вона звернулася до поліції, і подружжя затримали. Зазначається, що вилучені $7 тис. на той час становили 185 303 гривень.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми, вчинена щодо новонародженої дитини її батьками) КК України.

Джерело: ЄДРСР