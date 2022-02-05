Цінні речі не зникли: 46-річного охоронця з Донеччини знайшли з простреленою головою

У Донецькій області 46-річний охоронець скоїв самогубство. Чоловіка знайшли із простреленою головою та рушницею в руках.

Інцидент стався неподалік міста Бахмут. Вранці 5 лютого до поліції звернувся власник дачного будинку, який і знайшов тіло охоронця.

Окрім слідчих та криміналіста, за вказаною адресою прибуло керівництво поліції Бахмута. 63-річний пенсіонер розповів, що найняв чоловіка, аби той доглядав за його дачею.

Після огляду свого помешкання він підтвердив, що усі цінні речі та ключі від будинку залишилися на місці. Рушницю та інші речові докази вже направили для проведення низки експертиз.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України з додатковою кваліфікацією Самогубство.

Усі обставини загибелі 46-річного охоронця встановлюються. Досудове слідство триває.