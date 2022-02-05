У Сумах 38-річна жінка поскаржилася до поліції, що з дому втекла її 12-річна донька. Горе-матір була п’яною і навіть не помітила, що дівчинка весь цей час була вдома.

Повідомлення на лінію 102 надійшло близько другої години ночі 5 лютого. Окрім слідчих, на виклик приїхали патрульні та ювенальні поліцейські.

У квартирі 38-річної матері правоохоронці виявили гори мотлоху та повну антисанітарію. Жінка запевнила, що напередодні посварилася зі своєю донькою, що змусило дитину зібрати речі і втекти з дому.

Плакала в іншій кімнаті: у Сумах п’яна матір викликала поліцію, бо донька пішла з дому / 2 фотографии

– Серед ночі поліцейські опитували можливих свідків, сусідів, а також телефонували родичам та друзям дівчинки, – йдеться у повідомленні.

Однак вже згодом з’ясувалося, що у квартирі є ще одна кімната, де і сиділа заплакана 12-річна дівчинка. Вона запевнила, що того вечора з дому не виходила.

На п’яну матір поліцейські склали одразу два адмінпротоколи: за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП. Чи є у дівчинки батько, не зазначається.

Найближчим часом буде вирішено питання про відібрання дитини органами опіки.