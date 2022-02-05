Стікав кров’ю на очах друга: у Полтаві п’яний пенсіонер влаштував різанину в ТЦ

У Полтаві 63-річний пенсіонер влаштував різанину у торговому центрі. Внаслідок нападу один чоловік загинув, його товариша врятували медики.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався у ТЦ Мир, що в мікрорайоні Левада. Пенсіонера із закривавленим ножем затримали на місці події.

Що бачили свідки

За попередньою версією, конфлікт між чоловіками стався всередині торгового центру, біля входу до одного із супермаркетів.

Чи були чоловіки знайомі між собою, наразі невідомо. 63-річний чоловік перший підійшов до двох товаришів і почав їх обзивати.

Коли його попросили відійти, пенсіонер пішов до супермаркету, придбав там ніж і вже на виході накинувся на чоловіків. Першому він поцілив у груди, другий чоловік встиг захиститися і відбувся легкими порізами.

Перший чоловік, як розповіли очевидці, помер ще до приїзду медиків, а підлога навколо нього була вкрита плямами крові.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство), ч.3 ст.15 і ч.1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) КК України.

За попередньою інформацією, пенсіонер на момент затримання мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років за ґратами. Обставини та мотиви злочину з’ясовуються.