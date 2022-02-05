У Запорізькій області четверо дітей та двоє дорослих отруїлися чадним газом

У селищі Переможне у Запорізькій області четверо дітей та двоє дорослих людей отруїлися чадним газом. Подія сталася у приватному будинку, розташованому на вулиці Садова.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про отруєння малюків та дорослих надійшло від чергового Обласного центру екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, у приватному житловому будинку шестеро жителів домівки, серед яких є четверо дітей, отруїлися чадним газом.

Всіх потерпілих доставили до лікарні у селищі міського типу Якимівка. За даними медиків, стан постраждалих – середньої важкості.

У ДСНС зазначили, що вранці 4 лютого пацієнти перебували у задовільному стані. Наразі загрози їхньому здоров’ю та життю немає. Ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення у будинку.

Рятувальники закликали українців уважно стежити за станом своєї техніки та вчасно ліквідовувати всі несправності. Наразі фахівці проводять розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події.