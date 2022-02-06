Намагався втекти: у Києві чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради

У неділю, 6 лютого, в центрі Києва затримали чоловіка, який кинув молоток у вікно Верховної Ради України.

За інформацією правоохоронців, вікно будівлі парламенту пошкодив 27-річний львів’янин. Інструмент для цього – молоток, молодий чоловік підготував заздалегідь.

Сьогодні він кинув молоток у вікно Верховної Ради, після чого намагався втекти з місця інциденту. Проте зникнути чоловікові не вдалося, оскільки його затримали поліцейські, які несли службу на прилеглій до будівлі ВР території.

На місце події вже прибула слідчо-оперативна група. Мотиви чоловіка наразі невідомі.

Його дії кваліфіковані як хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). За цією статтею чоловікові може загрожувати штраф, або арешт до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до п’яти років.

Поки ж із затриманим спілкуються слідчі поліції.

Варто зазначити, що це не перший інцидент довкола Верховної Ради за останні місяці. Так, у грудні 2021 року в Дніпрі затримали чоловіка, який повідомив про начебто мінування будівлі українського парламенту в Києві.

49-річний чоловік стверджував, що в адміністративній будівлі Верховної Ради начебто закладено вибухівку, і він планує її дистанційно підірвати. Чоловіка затримали за місцем його проживання.