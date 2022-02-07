Спецпідрозділи КОРД та Альфа затримали лідера міжрегіонального угруповання торговців зброєю та одного з його спільників на території Вінницької та Черкаської областей.

Затримання відбулось під час чергової реалізації бойової зброї.

Їх обох вже взяли під варту на час досудового розслідування із можливістю внесення застави в сумі 198 тис. грн.

Як повідомляють правоохоронці, у складі угруповання були жителі кількох регіонів, зокрема представники криміналітету.

– Фігуранти впродовж 2021-2022 років незаконно збували зброю та боєприпаси представникам кримінальних кіл, – говорить начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Іван Іщенко.

За пів року оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності.

Зокрема, зловмисники реалізували:

автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами,

вісім пістолетів (марок ТТ, Наган, Браунінг та ПМ),

три гранати,

300 штук набоїв.

Під час санкціонованих обшуків на території Вінницької та інших областей правоохоронці вилучили:

вогнепальну зброю та набої до неї (чотири одиниці),

173 тис. грн,

$11 тис.,

засоби зв’язку,

автомобіль,

інші докази злочинної діяльності.

Продавали криміналітету автомати та гранати: у двох областях затримали торговців зброєю / 12 фотографий

Через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами затриманим загрожує до семи років тюрми.

Тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.