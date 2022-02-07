Спецпідрозділи КОРД та Альфа затримали лідера міжрегіонального угруповання торговців зброєю та одного з його спільників на території Вінницької та Черкаської областей.
Затримання відбулось під час чергової реалізації бойової зброї.
Їх обох вже взяли під варту на час досудового розслідування із можливістю внесення застави в сумі 198 тис. грн.
Як повідомляють правоохоронці, у складі угруповання були жителі кількох регіонів, зокрема представники криміналітету.
– Фігуранти впродовж 2021-2022 років незаконно збували зброю та боєприпаси представникам кримінальних кіл, – говорить начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Іван Іщенко.
За пів року оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності.
Зокрема, зловмисники реалізували:
- автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами,
- вісім пістолетів (марок ТТ, Наган, Браунінг та ПМ),
- три гранати,
- 300 штук набоїв.
Під час санкціонованих обшуків на території Вінницької та інших областей правоохоронці вилучили:
- вогнепальну зброю та набої до неї (чотири одиниці),
- 173 тис. грн,
- $11 тис.,
- засоби зв’язку,
- автомобіль,
- інші докази злочинної діяльності.
Через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами затриманим загрожує до семи років тюрми.
Тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.