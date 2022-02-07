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У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора

У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора України. Наразі поліція з’ясовує обставини інциденту та особи причетних людей.

За даними Національної поліції, постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні. Побиття сталося на вулиці Тверський Тупик у Києві.

За попередньою інформацією, до помічника генпрокурора на вулиці підійшли четверо людей, побили його та втекли з місця події.

49-річного постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Після з’ясування всіх деталей та перевірки правоохоронці зможуть надати правову кваліфікацію цій події.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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