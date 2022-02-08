У Харкові затримали 47-річного чоловіка, який планував розбещення неповнолітньої. З 15-річною дівчинкою він намагався познайомитися у школі вищої спортивної майстерності.

До поліції звернувся батько дівчинки, яка розповіла йому про домагання незнайомця. Особу ймовірного педофіла швидко встановили.

За даними місцевих видань, 7 лютого дорослий чоловік “вичікував” 15-річну дівчинку біля виходу з роздягальні. Там він запропонував їй прогулятися і навіть пообіцяв “показати своє кімоно”.

Хотів показати своє кімоно: у Харкові затримали чоловіка, який хотів розбестити школярку / 2 фотографии

Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії. Найближчим часом буде встановлено, чи не було на рахунку ймовірного педофіла інших дівчаток, з якими він намагався встановити контакт.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому може загрожувати до п’яти років в’язниці.

Фото: ТРУХА Харків