Задушив цілу родину: у Слов’янську 27-річний чоловік отримав довічне за потрійне вбивство

Прокуратура відстояла довічне позбавлення волі 27-річному чоловіку, який більше року тому скоїв потрійне вбивство. До цього суд призначив йому покарання у вигляді 15 років в’язниці.

Інцидент стався у грудні 2020 року у місті Слов’янськ Донецької області. Чоловік цинічно розправився над удвічі старшим товаришем, після чого прийшов до нього додому, де перерізав горло співмешканці загиблого та його тещі.

Історія справи

За даними слідства, тоді ще 26-річний хлопець ввечері 18 грудня зустрів на вулиці свого старшого товариша. Разом чоловіки пішли до магазину, однак дорогою між ними стався конфлікт.

Хлопець дістав із кишені куртки мотузку та задушив 56-річного чоловіка, після чого викинув його тіло за гаражами.

Пізніше того ж вечора вбивця зрозумів, що рідні його товариша можуть почати його шукати. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він без запрошення навідався до його дому.

Вже наступного дня 54-річну співмешканку загиблого та її матір з інвалідністю сусіди знайшли мертвими. Хлопець перерізав їм шиї, після чого викрав з їхньої квартири срібну каблучку, мобільний телефон та готівку.

Затримання вбивці

На пошуки зловмисника, що за один вечір позбавив життя цілої родини, поліція витратила чотири дні.

26-річного вбивцю затримали 22 лютого 2020 року в костюмі Супермена. Він отримав повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України. Йдеться про скоєння умисного вбивства трьох осіб та крадіжку.

Протягом усього часу слідства і до оголошення остаточного вироку суду він перебував у СІЗО.

Джерело: Донецька обласна прокуратура