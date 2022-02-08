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Захищав честь матері: у Славуті за вбивство вітчима 24-річний хлопець отримав вісім років

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Захищав честь матері: у Славуті за вбивство вітчима 24-річний хлопець отримав вісім років

У Хмельницькій області перед судом постав 24-річний хлопець, який зарізав свого вітчима. За скоєне він отримав вісім років в’язниці.

Інцидент стався у вересні минулого року у Славуті. Родина влаштувала алкогольне застілля, і близько другої ночі п’яний 38-річний чоловік почав ображати свою дружину.

Коли зауваження не допомогли, 24-річний хлопець, захищаючи честь матері, схопив кухонний ніж і вдарив чоловіка в спину, пробивши легеню.

Перелякана жінка одразу викликала поліцію та швидку допомогу, однак медики констатували смерть чоловіка. Під час затримання 44-річна матір на захист сина не встала.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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